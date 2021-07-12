Что нужно знать о строительстве дома с помощью жилищного кредита?
Мечту о собственном доме с садом многие вынашивают с юных лет. Разумеется, покупка или строительство собственного дома — это важное решение, которое требует как денег, так и тщательного планирования. Если процесс приобретения готового дома в общем понятен: если вы соответствуете всем критериям, банк ссудит вам именно ту сумму денег, которая необходима для покупки, — то строительство дома — это гораздо более длительный и сложный процесс, который вызывает и куда больше вопросов.
Продумайте как следует
Как всегда, все начинается с идеи, от которой следует переходить к составлению плана. Как только вы твердо решили, что хотите начать строительство дома, первое, что нужно сделать, — ответить себе на следующие вопросы:
• где строить дом? Во-первых, существует большая разница: есть ли у вас уже участок земли или необходимо покупать его для строительства дома. Во-вторых, следует тщательно выбрать место, поскольку впоследствии поменять его будет уже невозможно. Важно, чтобы вам нравился район, чтобы он был безопасным и чтобы его расположение было благоприятным с точки зрения ежедневных маршрутов передвижения членов вашей семьи.
• какой дом вы хотите построить? Дом дому рознь. С одной стороны, стоит подумать о том, будет ли дом по-прежнему пригоден для вас через пять или десять лет, когда, например, ваша семья может увеличиться. С другой стороны, надо исходить из реальных потребностей, потому что часто некоторые люди склонны к расточительству, в результате чего несколько комнат в доме простаивают пустыми. Вы также должны решить, будете ли вы строить дом с нуля самостоятельно или купите сборный дом «под ключ».
• каковы ваши финансовые возможности? Деньги являются ключевым фактором в любой сделке с недвижимостью и при получении кредита. Прежде всего, вы должны выяснить, можете ли вы получить кредит в банке и на какую сумму. Также важно знать, накопили ли вы деньги на собственное финансирование и можете ли вы воспользоваться дополнительным залогом. От этого зависят максимальная сумма вашего банковского кредита и бюджет, исходя из которого вы будете строить дом.
С чего начать?
Решив эти вопросы, получив от банка первые расчеты по кредиту и окончательно определившись с планом строительства дома, следует планировать следующие шаги. Ваш менеджер по жилищному кредитованию обязательно расскажет вам, какие документы необходимо подготовить и как действовать дальше. Как правило, начинать следует с детального составления бюджета, так как это даст вам представление о том, сколько и на что вы можете потратить. Необходимо выбрать участок земли под застройку, а затем заказать строительный проект. Как только проект будет готов, запросите у строительной компании ценовое предложение, учитывающее неизбежные затраты на строительные материалы, строительные и отделочные работы, документацию и прочие предстоящие неизбежные расходы. В бюджете стоит обязательно предусмотреть резерв в размере 10–15 %, поскольку почти всегда приходится сталкиваться с непредвиденными расходами или повышением цен на материалы.
О чем будет спрашивать банк?
После того как вы со своей стороны проделали подготовительную работу и настало время сделать следующий шаг уже вместе с банком, вас попросят предоставить различные документы. Вы должны представить бюджет строительства или ценовое предложение строительной компании, поданное ходатайство о разрешении на строительство, акт оценки или экспертное заключение о текущей и будущей рыночной стоимости недвижимости, а также другие документы, связанные со строительством или недвижимостью. Банк также обязательно захочет получить от вас общее представление о ходе строительства: когда какие работы планируются и когда дом должен быть построен. Банк также проверит историю застройщика и осуществляющего надзор собственника лица.
Что, в каком объеме и как будет финансироваться?
Один из самых распространенных вопросов: должен ли участок находиться в вашей собственности, или его покупку может профинансировать банк. Ответ следующий: за счет жилищного кредита одна лишь покупка участка не финансируется, банк хочет иметь целостное представление о планируемом строительстве. Если вы решили купить только участок земли и не собираетесь сразу приступать к строительству дома, можно воспользоваться частным кредитом. Кредит на приобретение участка можно взять под залог имеющейся у вас недвижимости. Однако если участок не принадлежит вам и он также включен в сумму жилищного кредита, о котором вы ходатайствуете, вам, как правило, потребуется дополнительная гарантия, помимо гарантии на участок. Для этого, подойдет, например, ваше собственное имущество или имущество близкого человека, которое можно освободить от залога, когда дом будет построен.
Требование собственного финансирования в LHV составляет не менее 30 % от общей стоимости проекта, то есть бюджета строительства и стоимости участка, а с другой стороны, лимит кредита может составлять 70 % от будущей стоимости вашего дома. Сумма кредита выплачивается 4–5 частями, но в процессе строительства вам не придется представлять в банк новые акты оценки. Когда дом будет готов, вам также нужно будет привести в порядок документы на него и в течение года представить в банк разрешение на использование.