Что нужно знать о строительстве дома с помощью жилищного кредита?

Мечту о собственном доме с садом многие вынашивают с юных лет. Разумеется, покупка или строительство собственного дома — это важное решение, которое требует как денег, так и тщательного планирования. Если процесс приобретения готового дома в общем понятен: если вы соответствуете всем критериям, банк ссудит вам именно ту сумму денег, которая необходима для покупки, — то строительство дома — это гораздо более длительный и сложный процесс, который вызывает и куда больше вопросов. Продумайте как следует

• где строить дом? Во-первых, существует большая разница: есть ли у вас уже участок земли или необходимо покупать его для строительства дома. Во-вторых, следует тщательно выбрать место, поскольку впоследствии поменять его будет уже невозможно. Важно, чтобы вам нравился район, чтобы он был безопасным и чтобы его расположение было благоприятным с точки зрения ежедневных маршрутов передвижения членов вашей семьи.

• какой дом вы хотите построить? Дом дому рознь. С одной стороны, стоит подумать о том, будет ли дом по-прежнему пригоден для вас через пять или десять лет, когда, например, ваша семья может увеличиться. С другой стороны, надо исходить из реальных потребностей, потому что часто некоторые люди склонны к расточительству, в результате чего несколько комнат в доме простаивают пустыми. Вы также должны решить, будете ли вы строить дом с нуля самостоятельно или купите сборный дом «под ключ».

• каковы ваши финансовые возможности? Деньги являются ключевым фактором в любой сделке с недвижимостью и при получении кредита. Прежде всего, вы должны выяснить, можете ли вы получить кредит в банке и на какую сумму. Также важно знать, накопили ли вы деньги на собственное финансирование и можете ли вы воспользоваться дополнительным залогом. От этого зависят максимальная сумма вашего банковского кредита и бюджет, исходя из которого вы будете строить дом.