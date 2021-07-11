В Тбилиси начался митинг за отставку премьера после смерти избитого гомофобами телеоператора

Люди собрались у офиса правящей партии ”Грузинская мечта — Демократическая Грузия”. Среди митингующих — политики и гражданские активисты. Они попытались пройти в здание, чтобы поговорить с представителями власти, однако правоохранители не дали им этого сделать.

Между протестующими и полицией начались стычки. Пострадали несколько человек, о задержанных пока не сообщается.

По данным РИА ”Новости”, отставки премьера также требуют руководители грузинских телекомпаний.

Ранее стало известно о смерти оператора телеканала ”Пирвели” Лексо Лашкарава, которого избили 5 июля во время митинга против ЛГБТ-сообщества в Тбилиси. Мужчина был найден мертвым в своей квартире.

Телеоператор подвергся нападению возле офиса организации ”Сирцхвилиа” недалеко от парламента страны. Пострадавший был госпитализирован с переломами костей лица, ему потребовалась хирургическая операция. Последние дни он продолжал лечение на дому.