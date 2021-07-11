11.07.2021, 18:37
ПРЯМО СЕЙЧАС | Италия и Англия бьют пенальти в финале Евро(85)
Foto: Zuma Press/Reuters/Scanpix/kollaaž
Сегодня, 12 июля, на чемпионате Европы по футболу решающий матч. В 22.00 по таллиннскому времени в Лондоне, на стадионе "Уэмбли" сошлись сборные Англии и Италии.
Портал RusDelfi предлагает вам онлайн-трансляцию матча.
Сборная Англии по футболу впервые за долгое время вышла в финал крупнейшего футбольного турнира. Поэтому своей команде прислала официальную телеграмму даже королева Англии. В 1966 году Елизавета II награждала Кубком мира капитана команды Бобби Мура, сейчас, 55 лет спустя, у Англии снова шанс выиграть трофей - при том же самом монархе.
Италия была в финале крупнейшего футбольного 9 лет назад - тогда в финале Евро-2012 подопечные Чезаре Пранделли были биты испанцами (0:4). И теперь - с новым тренером "скуадра адзурра" попытается взять реванш за то поражение.
Портал RusDelfi проведет текстовую трансляцию матча.
Кто победит?