ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Британский миллиардер Ричард Брэнсон летит в космос

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Как пишет Газета, основатель космотуристической компании Virgin Galactic Ричард Брэнсон отправится в суборбитальный полет 11 июля, опередив основателя Amazon и Blue Origin Джеффа Безоса, который ранее анонсировал аналогичное предприятие.

На борту Unity, который по факту является не космическим кораблем, а самолетом с реактивным двигателем, будет сам Брэнсон, пилоты Дэйв Маккай и Майкл Масуччи, а также астронавты Сириша Бандла, Килин Бэннет и Бетт Мозес.

Экипаж отправится на высоту около 80 км и проведет в космосе около двух часов. На протяжении нескольких минут астронавты окажутся в состоянии невесомости.