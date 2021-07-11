Популярный интернет-магазин терпит убытки

Согласно экономическому отчету фирмы, в 2020 году доход от продаж 1A.EE OÜ составил -27 693 евро, поскольку деятельность в основном была связана к гарантийными случаями и возвратом. В 2019 году доход от продаж составил 10,4 млн евро.