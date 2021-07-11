11.07.2021, 16:47
Популярный интернет-магазин терпит убытки(5)
Foto: Arno Mikkor
Интернет-магазин 1A.EE окончил прошлый экономический год в минусе, пишет Äripäev.
Согласно экономическому отчету фирмы, в 2020 году доход от продаж 1A.EE OÜ составил -27 693 евро, поскольку деятельность в основном была связана к гарантийными случаями и возвратом. В 2019 году доход от продаж составил 10,4 млн евро.
Убытки за отчетный год составили 35 546 евро, в 2019 году они составляли 104 624 евро, а в 2018 году 268 000 евро.