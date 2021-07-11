Женщину с грудничком отправляют на курсы эстонского: могут ли снять с учета, если отказаться?
”Я до последнего ходила на все курсы, на которые они меня отправляли, — говорит Юлия. — Будучи беременной на последних месяцах отучилась на А2. Сейчас вот направили на В1, но даже если учить язык онлайн, я не смогу все время следить за объяснениями преподавателя, поскольку надо параллельно и смотреть за малышом. А оставить ребенка мне не с кем. Когда я объяснила это своему консультанту, та была очень недовольна. Сказала, что сейчас закроет на это все глаза, но в следующий раз снимет с учета”.
Юлия последние 10 лет проработала на одном и том же предприятии. В прошлом году ее сократили.
”Я тогда была уже беременна, но срок был настолько маленький, что я даже не успела еще сходить к врачу и встать на учет. К сожалению, я не знала, что нужно было сразу же сообщить о своей беременности работодателю. Когда я попала все-таки к врачу, который зафиксировал мою беременность и выдал справку, как оказалось, сообщать работодателю было уже поздно”, — вздыхает она.
Работать и учиться
Поскольку она проработала на предприятии 10 лет, ей выдали уведомление о сокращении за три месяца.
”В итоге я отработала, сколько положено, и беременная встала на учет в Кассу по безработице, чтобы получать пособие по сокращению, — говорит Юлия. — Меня направили на курсы эстонского, которые я благополучно закончила. И там, кстати, была женщина, которая ходила на курсы с маленьким ребенком. Ребенок все время плакал, и многим это мешало. Но ей, видимо, тоже было просто некуда деваться”.
А другая жительница Нарвы Мария Рыжакова вообще получила от биржи направление на собеседование на работу на девятом месяце беременности.
”Это было в 2019 году, и я была просто в шоке, когда консультант мне сказала идти на собеседование на место уборщицы в вечернее время в ”Рими”, — говорит она. — ”Вы стоите на бирже, вы должны искать работу. То, что вы беременны, это не мои проблемы”, — сказала мне она. Работодатель тоже был в шоке, когда я пришла к нему устраиваться. Но я объяснила, что иначе меня просто снимут с учета, если откажусь”.
Мария добавляет, что и с курсами в Нарве все время какие-то проблемы: ”Предлагают то, что не нужно. Я просила на парикмахера — не дали. И хотя государство выделяет на переобучение каждого безработного огромные деньги, мне лично предлагали только курсы уборщицы и эстонского языка”.
”Человек обязан искать работу”
Комментируя случай Юлии, руководитель услуги консультирования по поиску работы от Кассы по безработице Марина Радик говорит, что в данной ситуации может идти речь о недосказанности или ошибочном понимании между консультантом и клиентом.
”Если человек не принимает участия в услуге, то только это не может быть основанием для окончания статуса безработного. Также очень важно, чтобы человек, который зарегистрирован в Кассе по безработице, искал работу и был готов приступить к ней. Роль консультанта — поддержать и помочь клиенту найти работу. Как правило, изучение и повышение уровня владения эстонским языком повышает конкурентоспособность клиента и приближает его к трудо-устройству”, — поясняет Радик.
Для поиска работы вместе с клиентом составляют план действий, в котором описывают, какая у него сейчас ситуация, какие обстоятельства помогают ему в трудоустройстве, а какие могут стать препятствием при поиске работы.
”Касса по безработице делает все для того, чтобы соискатели работы и работодатели встретились, и мы того же ждем от клиента, чтобы клиент предпринимал посильные и необходимые для трудоустройства действия”, — говорит она.
Пресс-секретарь Кассы по безработице Екатерина Калиничева добавляет: ”Если сразу или при поиске работы выясняется, что для трудоустройства не хватает навыков или дополнительных знаний, то тогда вместе с клиентом в план заносится необходимость пройти услуги или курсы, которые помогут ему трудоустроиться или увеличат его шансы на трудоустройство. На каждой консультации этот план обсуждается, и если обстоятельства изменились, то есть возможность его пересмотреть и дополнить или внести изменения”.
При выяснении потребности в обучении учитывают имеющееся у клиента образование, предыдущий опыт, знание языков, ситуацию на рынке труда в данном уезде, сколько людей с такими же навыками и такой же профессии зарегистрировано в Кассе по безработице и ищет работу по этой специальности, а также сколько на данный момент вакансий.
”Любые возможности и права при регистрации в качестве безработного влекут за собой и обязанности, которые клиент должен выполнять, — подчеркивает Калиничева. — Главное при этом, что человек ищет работу и готов приступить к ней сразу, как только будет для него подходящее предложение. Роль Кассы по безработице при этом — поддерживать клиента, мотивировать его и направлять в поиске работы. Если женщина находится в положении или кормит ребенка, то она должна оценить свои возможности трудоустройства, готова ли она искать работу, посещать услуги и приступить к работе”.
Позиция Кассы такова: если та работа, которую женщина ищет, позволяет ей работать во время беременности и после рождения ребенка (отпуск по уходу за ребенком взял отец, есть помощь няни или родственников или работать можно удаленно), то как клиент Кассы по безработице она должна продолжать поиски работы, и у нее остаются все те же обязанности, которые есть у всех безработных.
”Если женщина решает, что она не может или не готова искать работу и приступить к ней в ближайшее время, то нужно обсудить это с консультантом, потому что в этом случае женщина не может быть клиентом Кассы по безработице. Регистрация в Кассе по безработице — добровольна, и клиент, получая возмещения и пособия, обязан искать работу и при необходимости использовать нужные для трудоустройства услуги, — отмечает Калиничева. — Безработный всегда может обсудить свою ситуацию с консультантом, объяснив, почему он сейчас не готов воспользоваться услугой или пойти на работу. Если же отношения и понимание с консультантом не складываются, то есть возможность поменять консультанта — для этого нужно написать заявление и объяснить причину. Но при этом важно понимать, что обязанность искать работу останется”.