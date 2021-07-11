Женщину с грудничком отправляют на курсы эстонского: могут ли снять с учета, если отказаться?

”Я до последнего ходила на все курсы, на которые они меня отправляли, — говорит Юлия. — Будучи беременной на последних месяцах отучилась на А2. Сейчас вот направили на В1, но даже если учить язык онлайн, я не смогу все время следить за объяснениями преподавателя, поскольку надо параллельно и смотреть за малышом. А оставить ребенка мне не с кем. Когда я объяснила это своему консультанту, та была очень недовольна. Сказала, что сейчас закроет на это все глаза, но в следующий раз снимет с учета”.

Юлия последние 10 лет проработала на одном и том же предприятии. В прошлом году ее сократили.

”Я тогда была уже беременна, но срок был настолько маленький, что я даже не успела еще сходить к врачу и встать на учет. К сожалению, я не знала, что нужно было сразу же сообщить о своей беременности работодателю. Когда я попала все-таки к врачу, который зафиксировал мою беременность и выдал справку, как оказалось, сообщать работодателю было уже поздно”, — вздыхает она.

Работать и учиться

Поскольку она проработала на предприятии 10 лет, ей выдали уведомление о сокращении за три месяца.

”В итоге я отработала, сколько положено, и беременная встала на учет в Кассу по безработице, чтобы получать пособие по сокращению, — говорит Юлия. — Меня направили на курсы эстонского, которые я благополучно закончила. И там, кстати, была женщина, которая ходила на курсы с маленьким ребенком. Ребенок все время плакал, и многим это мешало. Но ей, видимо, тоже было просто некуда деваться”.