11.07.2021, 13:24
ФОТО | Ночью автомобиль Bolt Drive протаранил ограждение жилого дома. Водитель и пассажир сбежали(57)
Foto: Taavi Sepp
Вчера поздно вечером арендованный автомобиль Bolt попал в аварию.
В воскресенье в центр тревоги поступило сообщение о том, что в Хаабнеэме принадлежащий фирме Bolt Drive автомобиль Škoda Kamiq протаранил ограждение расположенного на Кесктеэ, 3 жилого дома и электрощит.
Водитель и пассажир пешком скрылись с места происшествия. Сейчас полиция устанавливает личность находившихся в машине людей и занимается их поиском.
Не далее как вчера мы сообщали о том, что в центре Таллинна пьяный водитель без прав на машине Bolt Drive перевернулся на крышу.