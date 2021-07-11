ФОТО | Ночью автомобиль Bolt Drive протаранил ограждение жилого дома. Водитель и пассажир сбежали

В воскресенье в центр тревоги поступило сообщение о том, что в Хаабнеэме принадлежащий фирме Bolt Drive автомобиль Škoda Kamiq протаранил ограждение расположенного на Кесктеэ, 3 жилого дома и электрощит.

Водитель и пассажир пешком скрылись с места происшествия. Сейчас полиция устанавливает личность находившихся в машине людей и занимается их поиском.

Не далее как вчера мы сообщали о том, что в центре Таллинна пьяный водитель без прав на машине Bolt Drive перевернулся на крышу.