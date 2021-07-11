11.07.2021, 13:30
За сутки на дорогах Эстонии поймали 51 пьяного водителя
Foto: Taavi Sepp
За прошедшие сутки на дорогах Эстонии был пойман 51 пьяный водитель.
Департамент полиции и погранохраны сообщает, что за минувшие сутки был задержан 51 водитель в состоянии алкогольного опьянения.
Полицейские отмечают, что такие цифры вызывают опасения. Она просят всех водителей не садиться за руль пьяными и не пускать за руль пьяных друзей и родственников, поскольку эта поездка может оказаться для них последней.