В России свирепствует COVID-19. Ученый призвал людей "выбить дурь о чипировании"

”Вакцина помогает, и маски помогают. Только надо дурь выбить про 5G , про потепление, про чипирование и прочие вещи”, — заявил Нетесов. По его словам, без сознательности граждан пандемию победить будет трудно.

Согласно опросу ВЦИОМа, проведенному в августе прошлого года, 45% россиян боятся, что их тайно чипируют. При этом три четверти россиян (77%) в принципе отнеслись отрицательно к идее чипирования людей. О безразличном отношении сообщил каждый десятый (11%), а положительно к идее отнеслись 8%.