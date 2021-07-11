Из-за наплыва нелегальных мигрантов Евросоюз направит в Литву вертолеты для контроля границы с Беларусью. С Европейским агентством пограничной и береговой охраны Frontex обсуждалась отправка на восточную границу Евросоюза пограничников, переводчиков, пограничных патрулей и вертолетов, сообщил президент Литвы Гитанас Науседа в своем микроблоге в Twitter вечером в субботу, 10 июля.

Со своей стороны агентство Frontex сообщило, что со следующей недели оно более чем в два раза увеличит масштабы операции на литовско-белорусской границе и предоставит в распоряжение Литвы экспертов, которые помогут при сборе данных о незаконных пересечениях границы и будут содействовать более эффективному обмену информацией.

"Мы готовы усилить уровень поддержки и разместить больше персонала и оборудования. Мы ускоряем и усиливаем то, что уже было запланировано. И в тесном сотрудничестве с литовскими властями мы разрабатываем операцию по быстрому вмешательству в ситуацию на границе (Rapid Border Intervention. — Ред.) Граница Литвы — наша общая внешняя граница, и Frontex готов оказать помощь там, где это необходимо", — сказал директор Frontex Фабрис Леджери.

Наплыв нелегальных мигрантов

По данным Литвы, с начала 2021 года на границе с Беларусью было задержано 1577 мигрантов, в том числе граждане Ирака, Конго, Камеруна, Гвинеи, Ирана и других стран. 2 июля литовские власти объявили режим чрезвычайной ситуации. Согласно сообщениям, число людей, пытающихся незаконно пересечь границу Литвы с территории Беларуси, выросло за последние месяцы почти в 20 раз. Это произошло после того, как белорусский правитель Александр Лукашенко объявил, что в ответ на европейские санкции из-за посадки самолета Ryanair в Минске его страна впредь не будет помогать ЕС в борьбе с нелегальной миграцией.