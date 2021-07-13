"Начальник гонит в отпуск — он прав?" На вопросы читателей отвечает специалист
”Бухгалтер на работе сказала, что я могу пойти в отпуск только на 28 дней. В том году я не брала отпуск, и она утверждает, что мои 28 дней отпуска за тот год уже сгорели. Так ли это?”
Право на отпуск имеют только те, у которых заключен с работодателем трудовой договор. Сюда не входят те, кто, например, работает по договору подряда.
По закону, работник имеет право на ежегодный отпуск 28 календарных дней (сюда не входят государственные и национальные праздники), если работник и работодатель не договорились о более продолжительном сроке. Более долгий отпуск можно прописать в условиях трудового договора, а вот меньше, чем положено по закону, — нет.
Основной отпуск предоставляется на основании отработанного времени. Работник может потребовать отпуск у работодателя, если он отработал минимум полгода за этот период.
Закон о трудовом договоре, статья 68 (6) гласит: ”Требования основного отпуска устаревают в течение одного года с окончания того календарного года, за который начислялся отпуск”.
Это значит, что в течение 2021 года можно использовать еще накопленные отпускные дни за 2020 год. Если их не использовать, то уже на 2022‑й они не перейдут. Получается, если человек весь 2020 год работал на одного работодателя и не был в отпуске, то у него в 2021 году есть 28 календарных дней за 2020‑й и 28 дней за 2021‑й. Если и в этом году не идти в отпуск, то первые 28 дней сгорят.
”Начальник гонит в отпуск сейчас, а я ещё не сделал прививки и не могу никуда полететь. Я хотел бы в сентябре, но начальник говорит, что в сентябре уже не отпустит. Может ли он диктовать, когда мне идти в отпуск?”
Закон о Трудовом договоре ст. 69 (1) гласит: ”Время отпуска определяет работодатель, учитывая пожелания работников, в разумной степени совпадающие с интересами работодателя”.
Также из той же статьи следует, что работодатель должен составить график отпусков в течение первого квартала года, т. е. до 31.03.2021, и предоставить его работникам на подпись. В дальнейшем в течение года этот график можно менять только с согласия обеих сторон.
Если из-за какой-то экстренной ситуации по работе работодатель меняет график в одностороннем порядке, то он должен компенсировать работнику ущерб, который может возникнуть в связи с этим (вдруг у работника уже путевка оплачена, например) .
Если такой график не составлен, то работник имеет право уйти в отпуск, предупредив работодателя за 14 календарных дней в письменной форме. Можно и электронным письмом, но надо убедиться, что работодатель его получил и прочитал.
Кроме того, у некоторых работников есть право требовать отпуск в подходящее время. К ним относятся женщины непосредственно до и после отпуска по беременности и родам, а также после отпуска по уходу за ребенком, мужчина непосредственно после отпуска по уходу за ребенком или во время отпуска женщины по беременности и родам, родители, у которых ребенок младше 7 лет, и родители детей 7–10 лет в период школьных каникул.
”У меня накопилось 56 дней отпуска, могу ли я уйти сразу на два месяца?”
Ответ: По договоренности с работодателем — да. В законе сказано, что отпуск можно брать целиком или дробить на части, но одна из частей должна быть не менее 14 календарных дней подряд.
Также работодатель может отказаться делить отпуск на части менее 7 календарных дней.
”Я не отдыхал уже лет 10, могу ли я в этом году пойти и использовать весь свой отпуск?”
Ответ: Нет. Можно использовать отпускные дни только за предыдущий и текущий календарные года. Все, что было до — кануло в Лету.
”Говорят, в некоторые месяцы уходить в отпуск выгоднее, так ли это?”
Ответ: с днями действительно может быть интересная история. Т.к. государственные и национальные праздники вычитаются из отпускных дней, то, например, можно уйти в отпуск на весь июнь с 1 по 30-е число, поскольку 23 и 24 — праздники. В итоге можно отдохнуть 30 дней: 2 праздничных и 28 календарных дней отпуска. Та же история может быть с декабрем и другими месяцами.