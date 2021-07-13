"Начальник гонит в отпуск — он прав?" На вопросы читателей отвечает специалист

”Бухгалтер на работе сказала, что я могу пойти в отпуск только на 28 дней. В том году я не брала отпуск, и она утверждает, что мои 28 дней отпуска за тот год уже сгорели. Так ли это?”

Право на отпуск имеют только те, у которых заключен с работодателем трудовой договор. Сюда не входят те, кто, например, работает по договору подряда.

По закону, работник имеет право на ежегодный отпуск 28 календарных дней (сюда не входят государственные и национальные праздники), если работник и работодатель не договорились о более продолжительном сроке. Более долгий отпуск можно прописать в условиях трудового договора, а вот меньше, чем положено по закону, — нет.

Основной отпуск предоставляется на основании отработанного времени. Работник может потребовать отпуск у работодателя, если он отработал минимум полгода за этот период.

Закон о трудовом договоре, статья 68 (6) гласит: ”Требования основного отпуска устаревают в течение одного года с окончания того календарного года, за который начислялся отпуск”.

Это значит, что в течение 2021 года можно использовать еще накопленные отпускные дни за 2020 год. Если их не использовать, то уже на 2022‑й они не перейдут. Получается, если человек весь 2020 год работал на одного работодателя и не был в отпуске, то у него в 2021 году есть 28 календарных дней за 2020‑й и 28 дней за 2021‑й. Если и в этом году не идти в отпуск, то первые 28 дней сгорят.

”Начальник гонит в отпуск сейчас, а я ещё не сделал прививки и не могу никуда полететь. Я хотел бы в сентябре, но начальник говорит, что в сентябре уже не отпустит. Может ли он диктовать, когда мне идти в отпуск?”

Закон о Трудовом договоре ст. 69 (1) гласит: ”Время отпуска определяет работодатель, учитывая пожелания работников, в разумной степени совпадающие с интересами работодателя”.