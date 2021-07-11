Когда выгоднее уходить в отпуск? ТОП вопросов об отдыхе и ответы на них

”Бухгалтер на работе разослала нам всем письма, что с 7 июня изменился закон, и все наши неиспользованные отпуска сгорают. Все в шоке. Это правда?” — задает редакции вопрос Карина.

Бухгалтер Пирет Даал объясняет: действительно с 7 июня изменился Закон о трудовом договоре, но срок ”сгорания” отпусков не изменился. Он по-прежнему — 2 года. И отпуск за 2020 год можно использовать только до конца 2021-го.

Как выгоднее?

Коронавирус внес свои коррективы даже в отпуска, и те, кто в прошлом году не отдыхал, в этом могут оторваться по полной.

”Но если я и в этом не хочу идти в отпуск, могу ли я взять за 56 дней деньгами?” — интересуется Петр.

”По закону, за неиспользованный отпуск можно получить деньги только при расторжении трудового договора”, — отвечает бухгалтер.

Как же рассчитываются отпускные? За основу берут зарплату за предыдущие шесть месяцев. То есть, если человек идет в отпуск 1 июля, то по закону ему должны выплатить отпускные в предпоследний рабочий день, то есть в конце июня. Исходя из средней зарплаты за полгода — с декабря по май.

”При этом исходя из не облагаемого подоходным налогом минимума обычно выгоднее платить зарплату и отпускные как можно равномернее, — подчеркивает бухгалтер. — Потому что неиспользованную льготу в размере не облагаемого подоходным налогом дохода больше нельзя перенести на следующий месяц”.

То есть, если у вас зарплата приходит, к примеру, пятого числа каждого месяца, а в отпуск вы решили идти с первого июля, лучше напишите заявление, чтобы отпускные перевели вам не в июне, как положено по закону, а в июле. Чтобы потом не потерять в деньгах за счет налогов.

”У нас в фирме, например, большая часть работников пишет в заявлении, чтобы отпускные переводили вместе с зарплатой за тот же месяц, — говорит Пирет, — и теперь, в связи с изменениями, это еще более разумно”.

Если человек получает каждый месяц одинаковую зарплату, то отпускные у него будут примерно в том же размере. За небольшими исключениями.