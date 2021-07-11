Неприятная ситуация: год спустя после ДТП виновник аварии неизвестен и неясно, с кого требовать компенсацию

”Мужчина, выезжая, задел фаркопом нашу машину, — говорят супруги Марина и Герман Туул. — Он сразу признал свою вину, но так как он торопился, то дал нам свою визитку, чтобы на следующий день мы связались и все оформили. Но потом он стал отрицать, что была авария, и прошел уже почти год, полиция выяснила имя виновника, но нам не говорит”. В полиции же заверяют, что пострадавшие не должны были верить второй стороне, а должны были сами обращаться в страховку. Какие ошибки нельзя совершать в случае ДТП, и выясняла ”МК-Эстония”.

Супруги говорят, что задним умом понимают: надо было не верить человеку на слово, а сразу фиксировать все на бумаге.

”Но он был убедителен, дал визитку, где был только телефон, — вспоминают они. — Когда же мы на следующий день стали ему звонить, то телефон был уже выключен. Включился он только спустя много дней, и взявший трубку мужчина стал категорически отрицать, что задел нас фаркопом”.

Странное дело

Тогда супруги обратились в полицию. Но полиция не сообщила им имя виновника.

”Мы наняли адвоката и подали в суд, — говорит Марина. — И суд постановил, что полиция должна провести расследование и выяснить имя виновника. А то в той бумаге, которую они нам прислали, был просто номер машины. А кто будет компенсировать ущерб? Машина, что ли?”

”Мы обращались также в страховку, но там ответили, что поскольку виновник аварии к ним не обращался, то ничего поделать они тоже не могут”, — говорит Герман.