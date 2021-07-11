11.07.2021, 10:05
За сутки коронавирус в Эстонии диагностировали у 24 человек(6)
Foto: Priit Simson
За минувшие сутки в Эстонии были проанализированы 2766 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов было выявлено 27, то есть 1% от общего количества тестов.
Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 39,3 случаев на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 1,3% от общего количества сделанных тестов.
Согласно данным регистра народонаселения больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 17 человек. 15 новых случаев в Харьюмаа приходятся на Таллинн.
В Яравамаа добавилось 3, в Ляэнемаа, Пярнумаа, Пылвамаа, Валгамаа и Вильяндимаа по 1 новому случаю заражения. В остальных уездах новых случаев заражения выявлено не было. В двух случаях место жительства зараженных людей отсутствовало в регистре народонаселения.
Новость будет дополнена.