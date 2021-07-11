ГРАФИКИ | За сутки коронавирус в Эстонии диагностировали у 24 человек

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 39,3 случаев на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 1,3% от общего количества сделанных тестов.

Согласно данным регистра народонаселения больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 17 человек. 15 новых случаев в Харьюмаа приходятся на Таллинн.

В Яравамаа добавилось 3, в Ляэнемаа, Пярнумаа, Пылвамаа, Валгамаа и Вильяндимаа по 1 новому случаю заражения. В остальных уездах новых случаев заражения выявлено не было. В двух случаях место жительства зараженных людей отсутствовало в регистре народонаселения.

По состоянию на утро 11 июля в больницах находятся 23 пациента с коронавирусной инфекцией. Новых летальных исходов за сутки зафиксировано не было. Средний возраст пациентов, находящихся на стационарном лечении, составляет 65 лет. Среди всех пациентов, нуждающихся в стационарном лечении, число пациентов в возрасте 60 лет и старше составляет 16 человек (69,6%).

По состоянию на сегодняшнее утро проведена вакцинация 581 988 человек, из которых у 489 297 человек курс вакцинации завершен. В течение суток было введено 3273 доз вакцины. Охват возрастной категории 70+ превышает 60% во всех уездах, кроме Ида-Вирумаа.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8.00 до 20.00). Свободные места добавляются в соответствии с поставками вакцины.

В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7 до 22 часов).