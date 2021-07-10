Из-за наплыва мигрантов в Литву Эстония увеличила число патрулей на границе

"Особенно мы рады, что в двухстороннем порядке Эстония отозвалась и прислала нам не только пограничников с автомобилями, но и дроны для охраны государственной границы и для поиска мигрантов, которые прячутся от нас. С утра было всего 23 человека, мы уже обрадовались, что миграция идет на уменьшение. Но пока мы здесь находились, их стало уже 49", — рассказал замглавы пограничной службы Литвы Видас Мачайтис.

В нашем пограничном ведомстве не верят, что в Эстонии может повториться литовско-белорусский сценарий. Но если миграционные потоки изменят направление на север, то Эстония окажется на пути следования нелегалов. В Департаменте полиции и погранохране уже приняли соответствующие меры.

"Во-первых, мы строим новую пограничную инфраструктуру на восточной границе. Мы хотим, чтобы нелегально попасть в Эстонию было сложно. Это касается не только ограды, но и всего мониторингового оборудования. Оно дает нам полное представление о том, что происходит на границе. К тому же, сегодня мы увеличили уровень готовности, частоту патрулирования и количество патрулей как на внешней границе ЕС, так и на внутренней", — пояснил глава пограничного контроля ДПП Эгерт Беличев.