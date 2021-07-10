10.07.2021, 20:28
"На новостях невозможно заработать". Эстонское СМИ сократило всех журналистов(17)
Erakogu
So.fa.dog было разработанным в Эстонии приложением, где можно было посмотреть различные новости в формате коротких 10 секундных видео. На сегодняшний день СМИ сократило последних семь журналистов.
Руководитель новостного приложения so.fa.dog Лаури Мейдла сообщил, что людей держали на работе как можно дольше, пока это было возможно.
Пор словам Майдла, теперь платформа будет переработана под новую концепцию. Он добавил, что на трансляции новостей в видео-формате было невозможно заработать, и теперь приложение сосредоточится на помощи создателям контента.