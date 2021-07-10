"На новостях невозможно заработать". Эстонское СМИ сократило всех журналистов

Руководитель новостного приложения so.fa.dog Лаури Мейдла сообщил, что людей держали на работе как можно дольше, пока это было возможно.

Пор словам Майдла, теперь платформа будет переработана под новую концепцию. Он добавил, что на трансляции новостей в видео-формате было невозможно заработать, и теперь приложение сосредоточится на помощи создателям контента.