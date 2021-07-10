"Фермеры ловят нелегалов прямо в полях". Литва все борется с наплывом беженцев из Беларуси

По словам мэра, главы СОГГ признали, что пограничники задерживают не всех нелегальных мигрантов.

"Около 10% остаются незамеченными, потом их задерживают либо внутри страны, либо у границы с Польшей. Был случаи, когда наши фермеры, обрабатывая поля химией, распугали нелегалов, которые прятались среди посевов. Радует, что фермеры сообщают о таких случаях в полицию", — сказал Расикас.

Глава Департамента полиции Рамунас Матонис подтвердил, что в четверг в полицию сообщили, что в одну из деревень Игналинского района вызвали такси, чтобы отвезти людей в Каунас.

"Когда таксисты поняли, что их вызвали нелегалы, они позвонили в полицию, нелегалов передали полицейским, а потом пограничникам, которые увезли их в Пабраде", — сказал Матонис.

По его словам, задержали 10 человек: 7 мужчин, двух женщин и малолетнего ребенка.

Пока неясно, кто вызвал такси — сами нелегалы или третьи лица из Литвы.

Заместитель главы СОГГ Видас Мачайтис сказал, что с немецкого номера заказали две машины в Игналинский район, указали координаты, откуда надо забрать людей.

По его словам, пока нет данных о том, что в Литве есть какая-то преступная группировка или отдельные лица, которые занимаются перевозкой нелегалов к польской границе.

"Однако мы задержали несколько человек, приехавших из Польши и Германии, которые по мобильной связи связались с находящимися в Литве нелегалами, хотели их забрать и увезти на Запад. Обычно это родственники нелегалов", — заметил он.

Матонис просит жителей не связываться с нелегалами и не организовывать их перевозку, поскольку за это грозит уголовная ответственность (лишение свободы на срок до 6 лет).

Мэры рассказывают, что нелегалы доставляют немало хлопот — у ряда нелегалов диагностируют COVID, зафиксированы случаи чесотки.