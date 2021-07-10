Новости Эстонии
10.07.2021, 18:55

Выяснилось, кто изменил настройки сигнализации в холодильной комнате Департамента здоровья

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Foto: Terviseamet
В ходе расследования неисправностей в холодильном оборудовании Департамента здоровья, вследствие которых испортилось много лекарств, установлено, что изменил настройки аварийной системы сотрудник Департамента здоровья.

Во время июньских праздников на холодильном складе Департамента здоровья температура воздуха поднялась на 10 градусов выше нормативной. В итоге испортились более 68 000 доз вакцины AstraZeneca Vaxzevria, предназначенной для пожертвования другим странам, а также другие лекарства. Ущерб составил почти 3 млн евро.

Выяснилось, что аварийная система на складе была неправильно настроена. 30 октября 2019 года кто-то поменял настройки оповещений аварийной системы, чтобы они посылались только в субботу и воскресенье, а не в госпраздники и другое нерабочее время.

В ходе встречи Департамента здоровья с GuardSystems выяснилось, что последнее изменение настроек было сделано с аккаунта Департамента здоровья. Соответственно, изменения были сделаны сотрудником департамента.

Аккаунт не именной, поэтому продолжается расследование, чтобы установить личность того, кто поменял настройки, и почему они не были согласованы. Зато можно точно сказать, что сама система от GuardSystems не виновата в том, что оповещение о сбое температуры не поступило.

Несколько лет назад департамент заказал у предприятия GuardSystems аварийную систему, которая следила бы за температурой в холодильных помещениях и посылала уведомления посредством SMS — в рабочее время Департаменту здоровья, а вне рабочего времени, в том числе в госпраздники и на выходных — охранной фирме, которая уже связывалась с контактным лицом департамента. Однако эти настройки кто-то изменил.

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