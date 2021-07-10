10.07.2021, 18:01
ФОТО | В Вильяндимаа ДТП спровоцировала… пчела! Автомобиль съехал в кювет, пострадал человек(32)
Foto: Kenno Soo
В 9:45 произошло ДТП на втором километре дороги Колга-Яани-Лейе в Вильяндимаа, где Volvo съехал с дороги, врезался в бетонную трубу и снес дорожный знак. Причиной же ДТП стала обычная пчела.
Согласно первоначальным данным, в салоне Volo летала пчела, в результате чего водитель отвлекся и не справился с управлением. Водитель пострадал, ему была оказана первая помощь на месте. Больше в автомобиле никого не было.
Мужчина был трезвым и был пристегнут ремнем безопасности, благодаря чему его травмы были минимальными.