Ученические фирмы открыли в торговом центре Rocca al Mare поп-ап магазин

Во временном магазине ученических фирм что-то интересное для себя найдут представители самых разных групп. Например, популярные сейчас среди молодежи панамы продают целых три фирмы, но купить в магазине можно самые разные товары — презервативы с остроумными надписями, биоразлагамые губки для мытья посуды, украшения из мусора и отходов, футболки, всевозможные продукты и напитки и не только. В общей сложности в поп-ап магазине будут представлены 20 фирм.

Среди прочего со своей продукцией будет представлена признанная лучшей в этом году ученическая фирма Spotter, которая производит устройства обнаружения дисков для игры в диск-гольф. Сейчас Spotter борется за звание лучшей ученической фирмы Европы. Поддержать Spotter, а также другого участника от Эстонии — LUFFA — можно, проголосовав за них на сайте конкурса.

Приобрести продукцию ученических фирм можно даже если торговый центр Rocca al Mare не по пути — вся она продается в интернет-магазине ученических фирм https://opilasfirma.ee/pood.