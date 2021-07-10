Байден потребовал от Путина пресечь кибератаки. Кремль попросил не политизировать ситуацию

На прошлой неделе, как писали СМИ, новая кибератака была проведена на Национальный комитет Республиканской партии. В администрации президента США пока не назвали виновных в нападении, ссылаясь на то, что расследование пока не закончило ФБР .

Как утверждают американские СМИ, ссылаясь на источники в спецслужбах, группа REvil (сокращение от Ransomware Evil — "Компьютерный дьявол-вымогатель") была создана базирующимися в России хакерами и связана с российскими спецслужбами.

Взломав серверы, кибермошенники смогли блокировать работу почти 1,5 тысячи компаний (из них не менее 200 в США), в число которых входят супермаркеты, аптеки, магазины и транспортные предприятия из нескольких стран, включая железные дороги Швеции . После этого хакеры потребовали заплатить выкуп за возобновление работы компьютерных сетей.

4 июля, во время празднования Дня независимости США, хакерская группировка REvil провела атаку на серверы технологической компании Kaseya, которая предоставляет услуги по управлению сетями нескольких тысяч небольших фирм.

"Президент имеет право ответить не только киберпреступникам, но и той стране, которая их укрывает, — прокомментировала эту встречу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки . — Если власти России не хотят или не будут предпринимать какие-то действия против этих группировок, ты сами сделаем это".

Накануне телефонного разговора с Путиным в администрации президента США прошло экстренное совещание, в котором помимо главы Белого дома принимали участие представители Госдепартамента, министерства внутренней безопасности США и минюста.

"Я предельно ясно объяснил ему: если подобная вымогательская атака идет с его с территории, и даже если она не организована властями, то мы ожидаем, что они будут действовать, если мы предоставим им достаточно информации о том, кто к этому причастен", — сказал Байден, отвечая в пятницу на вопросы журналистов.

Главной темой продолжавшегося в течение часа телефонного разговора Джо Байдена и Владимира Путина стали новые хакерские атаки, которые в США связывают с киберпреступниками, находящимися на территории России.

По данным СМИ, что за взломом сервером республиканцев стояла хакерская группировка Cozy Bear, также известная как APT29. В США считают, что за группировкой стоит ГРУ.

Чего добивается Вашингтон?

Отвечая на вопросы журналистов после телефонного разговора с Путиным, Байден заявил, что смотрит в будущее "с оптимизмом". По его словам, российский президент согласился с необходимостью обсуждать подобные кибератаки.

При этом президент Байден не исключил, что Соединенные Штаты могут ответить на кибератаки, если ему не удастся добиться сотрудничества в этой сфере от Кремля.

Отвечая на вопрос одного из журналистов, будет ли проведена ответная атака, если спецслужбы США точно установят, что кибернападения были организованы с территории России и с участием российских властей, Байден, сделав паузу и улыбнувшись, ответил: "Да".

По словам главы Белого дома, представители двух стран обсудят взаимные претензии в киберпространстве во время встречи, которая пройдет уже 16 июля.

Высокопоставленный представитель администрации, участвовавший в телефонном брифинге для журналистов уже после завершения телефонного разговора президентов двух стран, не стал раскрывать детали возможного американского ответа, но не исключил, что ответная атака может быть проведена уже в самое ближайшее время.

"Мы не собираемся телеграфировать, какие действия мы точно предпримем. Некоторые из них могут быть легко заметными и демонстративными, некоторые нет, — сказал он. — Но мы ожидаем, что эти действия будут предприняты в ближайшие дни и недели".

Что говорят в Кремле

На сайте Кремля сообщение о телефонном разговоре президентов двух стран появилось спустя полтора часа после того, как об этом объявили в Вашингтоне.

По версии Кремля, во время разговора с Байденом Путин настаивал на том, что США и России необходимо взаимодействовать в борьбе с киберпреступностью и вести диалог, который должен "носить постоянный, профессиональный и неполитизированный характер".