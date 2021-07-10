ЧП и криминал
10.07.2021, 16:01

ФОТО | На пляже Пирита несколько часов искали пропавшего в воде человека, но так и не нашли

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Pirital otsitakse veest kadunud inimest
Pirital otsitakse veest kadunud inimest
Foto: Andres Putting
На пляже Пирита вблизи яхт-клуба проходят поиски человека в воздухе и на воде.

Сегодня 54-летний мужчина взял в аренду SUP-доску на пляже Пирита, а позже его видели дрейфующим на воде. После этого он пропал, его вещи остались на пляже, и выйти на контакт с ним не удалось.

Мужчина взял доску в аренду в 13:30, после чего направился по реке в море, сообщила полиция.

В 500 метрах от берега его заметил человек на яхте и вызвал помощь, однако когда береговая охрана прибыла на место, то обнаружила на воде только SUP-доску, а мужчины видно не было.

На сегодня поиски закончены.

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