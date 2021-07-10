Канцлер Министерства обороны: НАТО вновь занимается своей основной задачей

”Состоявшийся в прошлом месяце саммит НАТО подтвердил сильное трансатлантическое единство альянса и понимание растущей угрозы со стороны России”, — сказал канцлер Кусти Сальм.

Новые военно-политические стратегические концепции НАТО, одобренные лидерами альянса, выводят политику сдерживания и укрепления обороноспособности на новый уровень. ”Наиболее важная задача НАТО — коллективная защита и ее усиление — должна иметь наивысший приоритет. На практике это означает означает разработку новых планов обороны, повышение боеготовности НАТО, расширение военного потенциала и развитие технологий. Мы уже начали готовить новые решения к саммиту, который должен состояться в следующем году”, — подтвердил Сальм.

Одной из тем, обсужденной в ходе встречи Брюсселе стали предстоящие крупные российские учения ”Запад”, на которых Россия намеревается отработать ведение полномасштабной войны против НАТО. ”НАТО пристально следит за подготовкой России к ”Западу”. В этот период боеготовность имеет ключевое значение”, — подчеркнул Сальм.

Помимо этого, в рамках визита в Брюссель канцлер Кусти Сальм также встретится представителями Европейского Союза.