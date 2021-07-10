Эксперты и чиновники готовятся к третьей волне коронавируса в Эстонии: разрабатываются новые ограничения

"Число зараженных может значительно увеличиться по сравнению с тем, что было ранее, но при этом число госпитализированных не обязательно вырастет в подобной пропорции. Возможно, нам не придется вводить столь серьезные ограничения, как раньше. Лето покажет, насколько вырастет распространенность коронавируса в Эстонии и число госпитализированных", — сказала замдиректора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма.

"В случае наступления новой волны COVID-19 вакцинированные люди получат больше свободы", — заявила накануне премьер Кая Каллас. На практике это будет означать, что получившие прививку смогут без дополнительного теста на коронавирус пойти, например, в ресторан или театр. Как и ранее, в правительстве планируют ввести лимит на количество посетителей в развлекательных заведениях.

"Мы можем позволить бизнесам держать свой бизнес открытым, если будет ограничение на число посетителей. В таком случае вакцинированные, те, кто переболел или чей тест дал отрицательный результат, не будут учитываться в этом лимите. Это — одна из возможностей. Мы подготовим изменения к середине августа", — отметил министр предпринимательства и ИТ Андрес Сутт.

А для тех, кто по той или иной причине не вакцинировался к моменту введения новых ограничений, платный тест на коронавирус может стать обязательным в некоторых случаях.

Танель Кийк добавил, что правительство приложит все усилия, чтобы в случае третьей волны не закрывать учебные заведения. В департаменте здоровья считают, что новую волну коронавируса вызовет определенный штамм.

"Третью волну коронавируса в Эстонию принесет скорее всего штамм Дельта. Если, конечно, новые штаммы не будут распространяться более стремительно — в первую очередь я имею в виду штамм Лямбда", — добавила Хярма.