В России смертность от COVID за сутки достигла максимальных 752 случаев

До этого максимальное число умерших за сутки было зарегистрировано 6 июля и составило 737 случаев летального исхода. Наибольшее количество скончавшихся в Москве — 108, в Санкт-Петербурге — 102, в Иркутской и Нижегородской областях от коронавируса умерли по 28 пациентов.

Еще 527 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Нижегородской области, 423 — в Воронежской области, 401 — в Красноярском крае, 393 — в Свердловской области, 357 — в Крыму, по 354 — в Иркутской области, Пермском крае, 335 — в Хабаровском крае, 334 — в Забайкальском крае, 332 — в Брянской области, 327 — в Омской области, 319 — в Ростовской области, 291 — в Коми, 282 — в Бурятии, 276 — в Оренбургской области, 267 — в Самарской области, 261 — в Мурманской области, 257 — в Волгоградской области, 255 — в Челябинской области, 254 — в Тверской области, по 252 — в Смоленской и Владимирской областях, по 251 — в Ленинградской области, Приморском крае. В других регионах России суточный прирост не превышает 250.