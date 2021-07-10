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ЧП и криминал
10.07.2021, 13:03
Пропавший в Пярну молодой человек найден
PPA
Полиция просила помощи в поисках 28-летнего Габриэля, которого последний раз видели в
Пярну
в пятницу вечером. В субботу в 13:00 полиция сообщила, что молодой человек найден
Молодой человек найден в Пярну. С ним все в порядке, дальше с ним будут заниматься родственники.
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