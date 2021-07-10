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10.07.2021, 12:52
ФОТО | В центре Таллинна в троллейбус врезался автомобиль. Водителя доставили в больницу
Trammile sõideti tagant sisse.
Foto: Delfi lugeja
В 10.15 на Тоомпуйестеэ в
Таллинне
легковой автомобиль Daewoo Tacuma врезался сзади в троллейбус.
Скорая помощь доставила управлявшую автомобилем жеенщину в больницу. Детали инцидента выясняются.
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