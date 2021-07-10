ЧП и криминал
10.07.2021, 12:52

ФОТО | В центре Таллинна в троллейбус врезался автомобиль. Водителя доставили в больницу

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Trammile sõideti tagant sisse.
Trammile sõideti tagant sisse.
Foto: Delfi lugeja
В 10.15 на Тоомпуйестеэ в Таллинне легковой автомобиль Daewoo Tacuma врезался сзади в троллейбус.

Скорая помощь доставила управлявшую автомобилем жеенщину в больницу. Детали инцидента выясняются.

Trammile sõideti tagant sisse.
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