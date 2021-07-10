10.07.2021, 12:30
Биржевой дебют Wise озолотил работников компании
Foto: Jake Farra
Помимо владельцев Wise, биржевой дебют компании сделал богаче и ее сотрудников. Предположительно общая стоимость пакета акций работников Wise составляет 900 миллионов фунтов стерлингов, сообщает Äripäev.
Daily Business пишет, что стоимость акций некоторых из 2000 работников Wise выросла до шестизначной суммы.
По словам основателя и генерального директора Capdesk Кристиана Габриэля, сотрудники владеют 10% акций Wise, т.е. стоимость их доли составляет до 900 млн фунтов стерлингов. Если эту сумму поровну поделить между всеми сотрудниками, то каждый их них получит около 450 000 фунтов стерлингов.