10.07.2021, 10:40
Редкий побочный эффект от вакцин Moderna и Pfizer поражает молодых мужчин(11)
Foto: Argo Ingver
Редкий побочный эффект от вакцин Pfizer и Moderna может приводить к осложнениям на сердце, предупреждает Европейское агентство лекарственных средств. Пока были замечены эффекты двух видов — у части получивших вакцины начался миокардит, то есть воспаление сердечной мышцы, у другой части — перикардит, то есть воспалительное поражение серозной оболочки сердца, передает Русская служба Би-би-си.
Это крайне редкий побочный эффект, оговариваются в агентстве, однако по имеющимяя данным чаще он проявляется у молодых мужчин. Из 177 млн человек, получивших вакцину Pfizer-BioNTech — миокардит развился у 145 человек, перикардит — у 138.
На 20 млн привившихся препаратом Moderna зарегистрировано по 19 случаев того и другого побочного эффекта.
"Сообщения об этих эффектах крайне редки, и как правило они проявляются не очень сильно — пациент достаточно быстро восстанавливается после стандартного лечения и отдыха", — говорится в заявлении агентства.
Проявляются эти симптомы как правило в течение 14 дней после получения второй дозы вакцины.