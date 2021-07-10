За сутки выявлено 64 новых случая заражения коронавирусом

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 26 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 22 в Таллинне. В Ида-Вирумаа прибавилось 6.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 39,3 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 1,3%.

По состоянию на утро 10 июля в больницах находится 20 пациентов с COVID-19. Средний возраст находящихся на стационарном лечении пациентов — 64 года, из всех нуждающихся в стационарном лечении пациентов старше 60 лет 14 человек (70%).

Новых смертельных случаев не зарегистрировано. Всего в Эстонии умерло 1 270 зараженных коронавирусом.

За сутки ввели 6 631 дозу вакцины, прививки сделаны в общей сложности 580 434 людям, курс вакцинации завершен у 487 108 человек.

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