Открыть пенсионный инвестиционный счет или продолжить накопления в традиционном пенсионном фонде? Совет эксперта

Хотя опросы показали, что большинство респондентов не собираются изымать деньги из своего пенсионного фонда и планируют продолжать накапливать средства в традиционной II пенсионной ступени, нельзя не заметить и растущий интерес жителей Эстонии к сфере инвестиций. С осени появится возможность самостоятельно управлять своими пенсионными инвестициями, и уже сегодня для этого вы можете открыть пенсионный инвестиционный счет (PIK).

Как выбрать подходящий именно для вас вариант?

Оба решения имеют свои плюсы и минусы. Если вы продолжаете накапливать средства в пенсионных фондах, вам рекомендуется лишь время от времени проверять, что фонд, где ведете накопление, является наиболее выгодным для вас, и у вас есть уверенность в том, что инвестиции осуществляют опытные эксперты. Самостоятельное инвестирование требует не только знаний, но и времени и желания заниматься этим. В то же время люди получают возможность делать выбор и принимать решения самостоятельно.

Далее мы приведем основные преимущества обоих решений.

PIK — новое инвестиционное решение для опытного или желающего научиться вложению средств инвестора

PIK предоставляет вам больше свободы в инвестировании ваших пенсионных денег, поскольку позволяет принимать собственные инвестиционные решения относительно активов II пенсионной ступени, то есть покупать и продавать финансовые инструменты в любое время. При этом, однако, следует помнить, что чем больше вы рискуете, тем больше шансов выиграть, но крупный риск сопряжен и с вероятностью серьезных потерь.