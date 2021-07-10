Открыть пенсионный инвестиционный счет или продолжить накопления в традиционном пенсионном фонде? Совет эксперта(5)
Хотя опросы показали, что большинство респондентов не собираются изымать деньги из своего пенсионного фонда и планируют продолжать накапливать средства в традиционной II пенсионной ступени, нельзя не заметить и растущий интерес жителей Эстонии к сфере инвестиций. С осени появится возможность самостоятельно управлять своими пенсионными инвестициями, и уже сегодня для этого вы можете открыть пенсионный инвестиционный счет (PIK).
Как выбрать подходящий именно для вас вариант?
Оба решения имеют свои плюсы и минусы. Если вы продолжаете накапливать средства в пенсионных фондах, вам рекомендуется лишь время от времени проверять, что фонд, где ведете накопление, является наиболее выгодным для вас, и у вас есть уверенность в том, что инвестиции осуществляют опытные эксперты. Самостоятельное инвестирование требует не только знаний, но и времени и желания заниматься этим. В то же время люди получают возможность делать выбор и принимать решения самостоятельно.
Далее мы приведем основные преимущества обоих решений.
PIK — новое инвестиционное решение для опытного или желающего научиться вложению средств инвестора
PIK предоставляет вам больше свободы в инвестировании ваших пенсионных денег, поскольку позволяет принимать собственные инвестиционные решения относительно активов II пенсионной ступени, то есть покупать и продавать финансовые инструменты в любое время. При этом, однако, следует помнить, что чем больше вы рискуете, тем больше шансов выиграть, но крупный риск сопряжен и с вероятностью серьезных потерь.
- PIK гарантирует сохранение нынешних преимуществ II пенсионной ступени, т.е. к вашему взносу в размере 2% во II ступень государство добавляет на инвестиции 4% за счет социального налога. Накопленные пенсионные активы можно будет перечислить на счет без уплаты подоходного налога и платы за услугу.
- В отличие от нынешней системы, инвестирование пенсионных активов может быть диверсифицировано. Это означает, что теперь, сохраняя частично паи пенсионного фонда, вы можете хранить деньги также на пенсионном инвестиционном счете и делать инвестиции с него.
- Открыть PIK можно бесплатно, как в банковской конторе, так и удобным образом через интернет-банк, при этом ежемесячная плата за обслуживание счета не взимается. Кроме того, в этом году SEB внес изменения в платы за операции с ценными бумагами, сделав их еще более выгодными для инвесторов. Новый прейскурант по сделкам с ценными бумагами можно найти на сайте банка.
- Если вы больше не хотите активно инвестировать самостоятельно, вы можете перевести деньги со счета PIK обратно в пенсионный фонд, чтобы дальнейшие инвестиции осуществлял управляющий фондом.
- PIK подходит для опытного инвестора или человека, который стремится научиться вкладывать деньги, поэтому инвестировать самостоятельно — это значит регулярно следить за тем, что происходит на рынках, и уделять этому время.
Пенсионные фонды — устойчивые и стабильные инвестиции для накопления пенсии
До 2009 года инвестировать в акции разрешалось не более 50% средства фондов, в результате чего доходность пенсионных фондов была относительно низкой. Только в последние два года пенсионные фонды смогли осуществлять такого рода инвестиции в 100-процентном объеме. Несмотря на увеличение риска, это дало управляющим пенсионными фондами больше возможностей инвестировать пенсионные накопления своих клиентов в наиболее прибыльные финансовые инструменты и за счет этого повысить доходность фондов.
- Пенсионные фонды подходят для многих людей — в том числе для тех, кто хочет инвестировать самостоятельно. II ступень не препятствует инвестированию, а, наоборот, дает вам уверенность в том, что приумножение ваших пенсионных накоплений находится в надежных руках.
- Самостоятельное инвестирование — это риск, особенно если вы новичок в этом деле. Пенсионный фонд помогает диверсифицировать риски, то есть, инвестируя самостоятельно в ценные бумаги и инвестиционный счет, можно оставить деньги, поступающие во II ступень, на попечение управляющего фондом, а деньги, не влияющие на пенсионную ступень, использовать для инвестиций.
- Пенсионные фонды могут действовать на более крупных рынках, оперировать большими суммами и инвестировать в предприятия, в которые розничный инвестор вкладывать средства не может. Кроме того, при крупных инвестициях комиссионные значительно выгоднее.
- Пенсионные фонды обеспечивают устойчивое развитие, инвестируя в ”зеленые” отрасли экономики и предприятия.