В Таллинне проходит фестиваль, посвященный современной культуре и традициям Японии, Китая и Кореи
Посетителям предстоит знакомиться с азиатским образом жизни, узнать секреты экзотической кухни, открыть тайну сакральных церемоний, в пределах Таллинна!
На территории Культурного котла расположены различные целевые зоны выставки-ярмарки , охватившие все этажи обширного комплекса. Аудитория мероприятия, ранее позиционировавшего себя, как молодёжное, расширена до ”семейного” . Все посетители распределяются по интересам на разных уровнях, для соответствия правилам проведения мероприятий во время эпидемии. Гостям ярмарки помогут сориентироваться волонтеры, регулировщики, информационные указатели. Вся аудитория рассредоточена на разных этажах комплекса, согласно расписанию и графику проведения, заявленного в программе.
Программа мероприятия делиться по трём направлениям: культурная, кулинарная, и потребительская.
Культурная программа встречает посетителей выставкой продажей японской гравюры, худ. SHIROKI.
Тонкости китайской каллиграфии представит китайский Confucius институт. Обширная культурная программа проходит одновременно со спортивной программой в Малом зале. Здесь развернётся зона боевых искусств, для физически активных любителей азиатских видов борьбы на мечах и палках, экзотических боевых искусств, знакомых по историческим фильмам о самураях-рыцарях и многое другое.
Творческое пространство выделено залу с террасой. Здесь гости соберутся для дискуссий и свободной трибуны, а также проведут свои обучения мастера косплея.
Аксессуары и поделки Handy craft kiber&anime, торговля изделий местных и приехавших дизайнеров из Литвы и Латвии, берёт своё начало на Арт аллее. Лавки с товарами широкого потребления, излюбленные молодёжью, организованы для поддержки творческой инициативы среди начинающих художников -прикладников.
Центральному событию отведено почётное место. Соревнования по косплею и марафон-состязание лучших танцоров популярнейшего стиля K-POP, как всегда, соберут максимальное число болельщиков в Большом зале.
Японские и азиатские традиционные закуски можно испробовать в Зоне еды. Здесь пройдут мастер классы по приготовлению такаяки, мастерская по изготовлению пельменей бао и дегустации суши. Зона еды не может состоятся без чайной церемонии. Тонкости японской и китайской церемоний продемонстрируют мастера в разное время, возможно продегустировать и сравнить тонкости подачи и приготовления древнего напитка, под музыкальное сопровождение ERSO-флейтистки Mizuki Shindo.
На русском и эстонском языке будут проходить презентация японской элитной косметики экстра класса. Последние наработки косметической промышленности от фирмы La Sincere . Мастер класс продемонстрируют профессиональные коcметологи. Ими будет представлена уникальная система лечения, восстановления и омоложения кожи.