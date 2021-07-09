ФОТО | В Тарту открыли бульвар Свободы от автомобилей. Рады этому не все

Бульвар Свободы от автомобилей призван оживить центр города, соединив в единое развлекательное пространство променад реки Эмайыги и сердце старого города. В этом году в фокусе проекта дружелюбность к окружающей среде.

Восторг относительно запуска проекта разделяют не все. Эко-активисты ставят под сомнение дружелюбность мероприятия к окружающей среде прежде всего из-за неверно выбранного расположения.

По их мнению, перекрытая проезжая часть заставляет водителей делать пусть и небольшой, но круг по городу.

Изменения в движении транспорта в центре города продлятся до 12 августа.