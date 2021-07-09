На ЧЕ по плаванию пловчиха из Силламяэ Ефимова выиграла вторую медаль!

В финальном заплыве в пятницу вечером спортсменка из Силламяэ преодолела дистанцию за 2 минуты и 28,01 секунды, пишет rus.err.

Первое место досталось 16-летней француженке Жюстин Дельма, которая была быстрее Энели Ефимовой на 2,47 секунды.

Бронза досталась 15-летней россиянке Елене Богомоловой, которая уступила Ефимовой 0,23 секунды.

Двумя днями ранее Ефимова завоевала бронзу на дистанции 50 метров брассом. Серебро тогда досталось как раз Богомоловой.