09.07.2021, 21:47
На ЧЕ по плаванию пловчиха из Силламяэ Ефимова выиграла вторую медаль!(5)
Foto: Eesti Ujumisliit
На продолжающемся в Риме чемпионате Европы по плаванию среди юниоров 14-летняя Энели Ефимова завоевала серебряную медаль на дистанции 200 метров брассом.
В финальном заплыве в пятницу вечером спортсменка из Силламяэ преодолела дистанцию за 2 минуты и 28,01 секунды, пишет rus.err.
Первое место досталось 16-летней француженке Жюстин Дельма, которая была быстрее Энели Ефимовой на 2,47 секунды.
Бронза досталась 15-летней россиянке Елене Богомоловой, которая уступила Ефимовой 0,23 секунды.
Двумя днями ранее Ефимова завоевала бронзу на дистанции 50 метров брассом. Серебро тогда досталось как раз Богомоловой.