В Таллинне открывают крупный магазин, где будут торговать использованными товарами из Финляндии

На нескольких сотнях квадратных метров торговой площади в широком ассортименте по выгодным ценам будут представлена одежда и обувь для детей, мужчин и женщин. А такжестоловая посуда, домашний текстиль, ковры и т.д.

"Если поначалу главным партнером по сотрудничеству будет торговая сеть финского Красного креста, то затем мы будем привозить товар и из других стран Европы. Магазин на Кадака теэ будет первым, но в планах — расширение и на другие регионы Эстонии", — сообщила руководитель проекта со стороны эстонского Красного креста Леэло Суй.