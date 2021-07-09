09.07.2021, 20:34
В Таллинне открывают крупный магазин, где будут торговать использованными товарами из Финляндии(21)
Punane Rist
В Таллинне в сентябре откроют магазин, где будут продавать бывшими в употреблении одеждой, обувью и предметами интерьера. Магазин будет находиться по адресу Кадака теэ, 54. Выручка торговой точки пойдет на благотворительность.
На нескольких сотнях квадратных метров торговой площади в широком ассортименте по выгодным ценам будут представлена одежда и обувь для детей, мужчин и женщин. А такжестоловая посуда, домашний текстиль, ковры и т.д.
"Если поначалу главным партнером по сотрудничеству будет торговая сеть финского Красного креста, то затем мы будем привозить товар и из других стран Европы. Магазин на Кадака теэ будет первым, но в планах — расширение и на другие регионы Эстонии", — сообщила руководитель проекта со стороны эстонского Красного креста Леэло Суй.
"Доходы от продажи пойдут на поддержку малообеспеченных семей, наиболее ранимых эстоноземельцев", — добавил президент Красного креста Эстонии Харри Вийк.