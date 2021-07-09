Не удивляйтесь! В жаркую погоду могут появиться пьяные пчелы

Как утверждают в комлесхозе, пчелы пьянеют от того, что на жаре начинает сквашиваться нектар цветов. Он превращается в подобие бражки, напившись которой насекомые начинают вести себя странно. Они не могут лететь прямо, а передвигаются по хаотичной траектории, иногда врезаясь в препятствия в виде кустов и деревьев.

Специалисты-пчеловоды, которым уже довелось наблюдать насекомых во хмелю, уверяют, что для человека пьяные пчелы опасны не больше, чем трезвые, а вот по отношению к своим собратьям они становятся агрессивны.

Сообщается, что приведший к жаре в Москве антициклон, так называемый парниковый котел, продержится около 12 дней.

К воскресенью воздух прогреется в российской столице до 33–35 градусов тепла и будет оставаться на этом уровне несколько дней, после чего ослабеет на пару градусов.

Как обещают эстонские синоптики, на следующей неделе осадки в нашей стране прекратятся и установится сухая и жаркая погода.