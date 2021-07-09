В течение двух недель у каждого есть возможность стать акционером будущей эстонской АЭС

”Наша цель — обеспечить чистое производство электроэнергии в любое время и любую погоду. Очень приятно, что жители Эстонии хотят вместе с Fermi Energia внести вклад в будущее Эстонии. Инвестиции международных компаний, а также почти двукратное повышение цены на электроэнергию в течение года говорят о том, что не зависящее от погодных условий бесперебойное производство энергии — это реалистичное и необходимое вложение в будущее Эстонии”, отметил директор Fermi Energia Калев Каллеметс.

Ранее компания Fermi Energia уже получила полтора миллиона евро инвестиций через платформу Funderbeam. Первый миллион был собран за 58 минут, всего в финансировании участвовало 1645 инвесторов, 95% которых составили жители Эстонии. Тогда целью привлечения капитала было финансирование расходов предприятия в связи с процессом государственной спецпланировки.

На этом инвестиции не закончились, так в марте этого года в Fermi Energia инвестировало бельгийское инженерное предприятие Tractebel Engineering SA, а в мае этого года — шведская государственная энергетическая компания Vattenfall. Обе компании стали миноритарными акционерами Fermi Energia.

Помимо Tractebel и Vattenfall, Fermi Energia сотрудничает и с другими европейскими энергетическими компаниями: все участники делятся своими наработками и опытом, получают новые практические знания о технологиях малых реакторов.

В последнем опросе общественного мнения, проведенном в январе 2021 года Kantar Emor, 54% жителей Эстонии поддерживают идею рассмотрения строительства малого модульного реактора.

Эстонское предприятие Fermi Energia основано в начале 2019 года физиками-ядерщиками и экспертами в сфере энергетики Марти Ельцовым, Мерьей Пукари, Хенри Ормусом, Сандором Лийве, Каспаром Кёэпом, Майтом Мюнтелем и Калевом Каллеметсом.

Платформа Funderbeam обслуживает инвесторов из 127 стран со всего мира и предприятия из Европы и Азии. Рынок Funderbeam уникален тем, что работает круглосуточно, предлагая расчет за 10 минут. У открытого в 2013 году предприятия конторы находятся в Таллинне, Лондоне, Копенгагене, Загребе и Сингапуре.