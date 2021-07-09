Профессор Фишер: ситуация тревожная. Число инфицированных грозит утроиться уже в июле! Научный совет прерывает летний отпуск

"Общая ситуация стала вызывать беспокойство. Посмотрим все вместе, что нам известно и какой мы можем сделать прогноз", — сказала профессор математики Криста Фишер.

В частности, совет обсудит возможность ужесточения контроля на границе с целью недопущения в страну новых штаммов COVID-19.

Член научного совета спрогнозировала, что при сохранении сегодняшней тенденции статистика заболеваемости за день может утроится уже в июле, а по более оптимистичному сценарию — в середине августа.

Для перелома этой тенденции требуется вакцинировать как можно больше людей.

Фишер также отметила, что в случае со штаммом "дельта" (индийский) будет уже недостаточно охвата вакцинацией 70% населения.

"Сделана переоценка. Для формирования популяционного иммунитета необходим 85-90-процентный охват", — сказала Фишер.

На данный момент Эстония поставила себе целью к 22 сентября сделать прививку по меньшей мере одной дозой 70 процентам взрослого населения. Для достижения такого результата еженедельно нужно прививать не менее 20 000 человек. К примеру, на прошлой неделе в Эстонии было введено 12 026 доз.

В последний раз не менее 20 000 доз вакцины вводились в первые две недели июня, но затем показатели упали.

Министр здоровья и труда Эстонии Танель Кийк сказал на вчерашней пресс-конференции, что власти надеются привлечь людей к процессу иммунизации с помощью различных компаний и вакцинирования без предварительной регистрации.

Фишер также подчернула, что даже среди пожилых людей число вакцинированных недостаточно, а это грозит для больничной системы новой перегрузкой.

По словам профессора, и за пределами Эстонии уровень вакцинации далек от удовлетворительного, о чем говорит хотя бы пример Великобритании, где сейчас разбушевался штамм "дельта", и прирост заболевших ежедневно исчисляется десятками тысяч.

"Штамм "дельта" — это та причина, по которой рост заболеваемости наблюдается и там, где с вакцинацией дела шли более успешно", — добавила Фишер.

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