Учёные: риск детской смертности от COVID-19 — два на миллион

Одно из исследований показало, что в Англии 99,995% из 469 982 детей, заразившихся COVID-19 в течение первых 12 месяцев пандемии, остались в живых. Скончались 25 детей в возрасте до 18 лет, сообщает Wall Street Journal.

По данным издания, из 61-го связанного с положительным тестом на COVID-19 случая гибели детей, 25 действительно были вызваны вирусом. У пятнадцати детей были серьёзные основные заболевания, у четырёх — хронические заболевания. Остальные шестеро, по-видимому, не имели первопричинных заболеваний.

По оценкам исследователей, так как в Англии проживает 12 миллионов детей, общий уровень смертности за год составил два случая на миллион.

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