После прививки от COVID-19 у женщин может увеличиться грудь. Что об этом говорят медики?

”При вакцинации приблизительно у 10% женщин возможно увеличение лимфатических узлов в подмышечной впадине”, — сказал Мадсен. По его словам, он слышал о таких случаях в США.

17-летняя жительница Осло рассказала NRK, что получила первую дозу вакцины от Pfizer ”пару недель назад”, после чего она заметила, что ее грудь стала на размер больше.

Однако, по словам главного врача центра диагностики груди при больнице Нордланд в Будё Генриха Бакманна, этот эффект краткосрочный: лимфоузлы восстановятся через несколько недель. Он также указал, что лимфатические узлы увеличиваются на той стороне тела, куда делали укол.

В норвежском представительстве Pfizer заявили, что не слышали о случаях роста груди у сделавших прививку, но допустили, что ”иммунная реакция может вызвать увеличение лимфатических узлов”.

В июне управление по санитарному контролю за продуктами и медикаментами США (FDA) сообщило, что после вакцинации Pfizer/BioNTech и Moderna могут возникнуть миокардит (воспаление сердечной мышцы) и перикардит (воспаление ткани, окружающей сердце).

Пациентам рекомендовали немедленно обратиться к врачу при появлении боли в груди, одышки или ощущения учащенного сердцебиения, трепетания или стука сердца, напоминает РБК.

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