ФОТО | Начались исследования останков парома "Эстония"

С целью проведения исследований в море находятся два судна, на которых постоянно работают 28 человек. Освещать начало работ прибыли шведские журналисты.

Помехой исследованиям могут стать штормы, но (по сегодняшним прогнозам) погода обещает быть хорошей. Если возникнут проблемы с волнением моря, то суда на время смогут укрыться у берегов Финляндии.

Участники экспедиции сотрудничают с эстонским Департаментом полиции и погранохраны.

В начале февраля правительство Эстонии приняло решение выделить на подводные исследования останков судна три миллиона евро. С целью установить происхождение имеющихся пробоин.

Для того, чтобы совершить погружение к останкам парома, Финляндия и Швеция внесли изменения в свое законодательство.

О необходимости нового исследования останков Estonia заговорили после выхода осенью 2020 года документального фильма шведского кинематографиста Хенрика Эвертссона о гибели теплохода. В этом фильме была показана ранее неизвестная специалистам пробоина в корпусе.

Паром "Эстония" затонул ночью 28 сентября 1994 года. Из 989 находившихся на борту человек погибли 852.