Глупые вопросы про вакцинацию: не будет детей и смерть после прививки?(7)
Что делать?
Нужно пойти и вакцинироваться. Если вы живете в России — «Спутником». Если есть доступ к другим вакцинам — выбирайте Pfizer или Moderna. Можно и другими западными вакцинами, но эти наиболее эффективны. Конечно, есть люди, для которых прививка абсолютно противопоказана, но их на самом деле очень мало, и, скорее всего, это не вы.
А если я переболел (а)?
Все равно нужно делать прививку. Прошло полгода после болезни — вакцинируйтесь. Сомневаетесь, чем именно вы болели, — вакцинируйтесь прямо сейчас.
Но у меня по-прежнему высокие антитела. Мне тоже нужно прививаться?
Не сдавайте тесты на антитела и не интерпретируйте их результаты. Вы не сможете перевести полученный коэффициент позитивности во что-то более осмысленное (даже биологи с этим не справляются). Просто вакцинируйтесь спустя полгода после болезни.
А в чем смысл? Разве есть какая-то польза от вакцинации для переболевших?
Пока не ясно, насколько велика эта польза, на сколько процентов она снижает риск для переболевших и как найти именно тех людей, для кого такая вакцинация будет наиболее полезна. Как только это станет ясно, ведущие медицинские агентства выпустят соответствующие рекомендации и мы о них напишем — пока же они рекомендуют вакцинироваться всем переболевшим. Сейчас же известно, что риски вакцинации минимальны, а вот иммунитет, который дают вакцины, по-видимому, более стойкий, по крайней мере, у некоторых людей.
Когда именно делать прививку после болезни?
Сначала нужно выздороветь, но и больше полугода ждать не нужно. Вот в этом диапазоне и нужно вакцинироваться.
Я не болел (а), а прививку делал (а) — и сейчас хочу ревакцинироваться. Когда это нужно делать?
Нужно понимать, что на самом деле достоверно никто сейчас не знает, когда наступает оптимальное время для ревакцинации. Прямых данных нет, так как прошло слишком мало времени. Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), CDC и других уважаемых организаций, основываясь на всем, что сейчас известно о новом коронавирусе, о других близких вирусах и о работе иммунной системы, говорят, что можно ревакцинироваться через полгода-год. Точнее никто сказать не может, да и точность тут, согласитесь, не слишком важна. Действительно ли ревакцинация очень важна и без нее можно тяжело заболеть, — этого сейчас никто не знает. Но минусов у ревакцинации мало, поэтому эксперты считают именно так, а не иначе.
Я боюсь, что мне вколют не то, что нужно.
Проконтролируйте процесс вакцинации. И даже не думайте стесняться — вы имеете на это полное право.
У меня знакомый заболел после прививки. Теперь я не верю, что она работает.
А она работает именно так, как и должна. Да, люди заболевают даже после прививки, и это абсолютно нормально. Ни одна из противоковидных вакцин в мире не имеет 100% эффективности, а это значит, что часть вакцинированных точно заболеет. Просто умножьте количество уже вакцинированных (а это около 12% населения) на единицу минус значение эффективности. И вы получите количество потенциальных знакомых, которые могли бы заболеть после прививки, если бы столкнулись с инфекцией.
Есть много сообщений о том, как люди даже умирают после прививки. Как к этому относиться?
Спокойно. Согласитесь, если бы после прививки люди вообще не умирали, пора было бы праздновать изобретение лекарства от всех болезней. Поверьте, есть уже много хороших популяционных исследований (особенно по Израилю и Великобритании), которые полностью подтверждают эффективность и безопасность противоковидных вакцин — прежде всего, конечно, вакцин Pfizer и AstraZeneca. Да, серьезные побочные явления (тромбозы) уже описаны, но это только вселяет дополнительную уверенность в том, что ничего более частого, чем эти очень редкие события, не было пропущено.
Я планирую завести детей — вакцинация не будет опасна для меня?
Не будет. Влияние вакцин на репродуктивную систему — это миф, за который мы должны благодарить одного конкретного человека.
Я уже беременна — мне тоже нужно вакцинироваться?
Зависит от того, где вы живете и работаете. Если бываете в метро, работаете в закрытом помещении, работаете с людьми — скорее всего, вакцина будет вам полезна, прочитайте наши карточки и посоветуйтесь с врачом. Если можете пересидеть беременность на даче, убедите сделать прививку всех ваших близких и дождитесь родов.
У меня диабет/аутоиммунные заболевания/онкологическое заболевание. Мне тоже вакцинироваться?
Если нет аллергии на компоненты вакцины, если не было истории анафилактического шока, то, скорее всего, ответ — да. Прочитайте наши карточки, посоветуйтесь с врачом, а если врач будет вас отговаривать вакцинироваться — задайте все необходимые вопросы о том, почему он так считает.
И все-таки откуда взялся этот проклятый коронавирус? Его точно не сделали в китайской лаборатории?
Это уже не важно. По самому вирусу нельзя сказать, возник ли он в ходе эволюции среди инфицированных летучих мышей или был как-то улучшен в лабораториях в Институте вирусологии Ухани. Пока не найдено ни прямого природного источника, ни однозначных свидетельств каких-то искусственных манипуляций. Если бы китайские власти вели себя более открыто и предоставляли все необходимые данные, убедить экспертов в его естественном происхождении было бы существенно проще, но они выбрали путь скрытности. В любом случае этот вирус с нами теперь надолго.