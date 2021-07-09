ФОТО | На прививку ”из-под палки”. В Петербурге люди вынужденно выстроились в очереди на вакцинацию

На днях мой приятель рассказал историю, как в сетевом продуктовом магазине ”Дикси”, который находится в его доме, остался всего один кассир. Остальные уволились, не желая делать прививку, и теперь там постоянно скапливается очередь из недовольных покупателей.

Другой мой знакомый, предприниматель из Ленинградской области, сделал прививку только после того, как ему пришло предписание из администрации посёлка. Чиновники грозили закрыть его бизнес, если он и персонал не привьются. Он очень переживает по этому поводу и говорит, что сам - здоровый человек, никаких прививок не делал никогда принципиально и никому не мешает жить, так почему власти решили заставить его привиться, ограничивая свободу на принятие решений?

После того, как в российских регионах один за другим стали появляться распоряжения губернаторов об обязательной вакцинации некоторых категорий граждан, начал расцветать бизнес по продаже поддельных справок о вакцинации. Власти борются с теневыми дельцами, но толком не знают, сколько таких справок уже продано.

Никто из хмурой и молчаливой очереди перед прививочным пунктом в торговом центре в петербургском районе Купчино не согласился поговорить с журналистом о том, почему они решили привиться. ”Люди устали”, — обреченно бросил стоявший в очереди мужчина. Власти и работодатели теперь заставляют сотрудников прививаться и люди, устав сопротивляться и боясь потерять работу, идут на прививочные пункты, но говорить им об этом не хотят. Лица у большинства такие, как будто они стоят в очереди на изнасилование.

Согласно опросам, от 40 до 70% россиян (еще одна ссылка ЗДЕСЬ) не хотят прививаться даже в условиях пандемии COVID-19, когда болеют многие родственники и знакомые. Как говорят врачи, прививаются в основном те, кто верят в науку, и у кого на глазах тяжело болели или умирали родные и друзья.