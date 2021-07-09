ФОТО | На прививку ”из-под палки”. В Петербурге люди вынужденно выстроились в очереди на вакцинацию(89)
На днях мой приятель рассказал историю, как в сетевом продуктовом магазине ”Дикси”, который находится в его доме, остался всего один кассир. Остальные уволились, не желая делать прививку, и теперь там постоянно скапливается очередь из недовольных покупателей.
Другой мой знакомый, предприниматель из Ленинградской области, сделал прививку только после того, как ему пришло предписание из администрации посёлка. Чиновники грозили закрыть его бизнес, если он и персонал не привьются. Он очень переживает по этому поводу и говорит, что сам - здоровый человек, никаких прививок не делал никогда принципиально и никому не мешает жить, так почему власти решили заставить его привиться, ограничивая свободу на принятие решений?
После того, как в российских регионах один за другим стали появляться распоряжения губернаторов об обязательной вакцинации некоторых категорий граждан, начал расцветать бизнес по продаже поддельных справок о вакцинации. Власти борются с теневыми дельцами, но толком не знают, сколько таких справок уже продано.
Никто из хмурой и молчаливой очереди перед прививочным пунктом в торговом центре в петербургском районе Купчино не согласился поговорить с журналистом о том, почему они решили привиться. ”Люди устали”, — обреченно бросил стоявший в очереди мужчина. Власти и работодатели теперь заставляют сотрудников прививаться и люди, устав сопротивляться и боясь потерять работу, идут на прививочные пункты, но говорить им об этом не хотят. Лица у большинства такие, как будто они стоят в очереди на изнасилование.
Согласно опросам, от 40 до 70% россиян (еще одна ссылка ЗДЕСЬ) не хотят прививаться даже в условиях пандемии COVID-19, когда болеют многие родственники и знакомые. Как говорят врачи, прививаются в основном те, кто верят в науку, и у кого на глазах тяжело болели или умирали родные и друзья.
Есть люди правоконсервативных взглядов, которые уверены, что прививка — это так называемое ”чипирование” в интересах сбора информации о генах русского человека, в интересах Госдепа США. Этот термин в отношении прививки от коронавируса сейчас гуляет по России с подачи кинорежиссёра Никиты Михалкова, вбросившего его в своей телевизионной программе. ”Ну, вот и я чипировался”, пишут в Facebook в шутку люди, сделавшие прививку.
Говорят, что на днях случился конфуз с митрополитом Волоколамским Илларионом. Во время службы в Дивеевском монастыре, владыка запретил подходить к причастию тем, кто не привился. В результате, к причастию никто не подошел — православные являются ядром группы российских антипрививочников. Они продолжают ходить и прикладываться к святыням в храмах, не носят масок и распространяют небылицы про вакцины. Тут, как говорится, или ты веришь в прививки или в чудодейственность ”пояса Богородицы”.
Еще, за последние 20 лет, когда российские телеканалы ушли от активной общественно-политической повестки и окунулись в криминальную хронику, жизнь звёзд и оккультизм, сформировалась стойкая прослойка в российском обществе, верящая во что угодно, кроме здравого смысла. В нашествие инопланетян, проклятый Запад, грозящий нам своим блоком НАТО. В климатическое оружие, которое насылают на нас американцы. При этом, в головах таких людей причудливым образом сочетается недоверие и к Западу и к собственным властям. Когда российское телевидение устами пропагандистов и сам президент Владимир Путин рассказывают им о том, как вакцина AstraZeneca косит население Европы и Америки, то эти люди понимают информацию так: ”уже если на Западе не могут сделать нормальную вакцину, то наши и подавно сварили какую-то отраву”. И не идут прививаться.
Или еще один пример — Россия закрывает авиасообщение с Турцией, рассказывая как там всё плохо с коронавирусом, и не прекращает полёты в Индию, где свирепствует самый жуткий мутирующий штамм. Что должны думать россияне о вирусе и его опасности, если власть открыто использует его в политических целях, наказывая турецкого президента Реджепа Эрдогана за слова о принадлежности Крыма Украине?
В итоге получается, что даже перед лицом опасности заболеть и умереть, россияне не доверяют тому, что говорит власть и призывами к вакцинации людей убедить не удается и приходится силком тащить людей на прививочные пункты. Все, кто хотел привиться, а это примерно 20 млн человек в основном либеральных взглядов, уже сделали прививку. Парадоксальным образом, именно так называемый ”глубинный народ”, который российская власть читает своим оплотом, на самом деле ей не доверяет и делает прививку ”из-под палки” или не делает ее вообще, увольняясь с работы или покупая липовые справки о вакцинации".